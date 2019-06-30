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رياضة

دينيس سواريز لاعب وسط برشلونة يعود إلى سيلتا فيجو

الأحد 30/يونيو/2019 - 11:56 م
سواريز
سواريز
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قال برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، إن لاعب الوسط دينيس سواريز وافق على العودة إلى نادي طفولته سيلتا فيجو.

وأوضح النادي في بيان: "توصل برشلونة وسيلتا فيجو إلى اتفاق بشأن انتقال دينيس سواريز. سيدفع سيلتا 12.9 مليون يورو (14.66 مليون دولار) إلى برشلونة إضافة إلى 3.1 مليون تبعا لبنود أخرى.

وتابع: "يتوجه برشلونة بالشكر إلى دينيس سواريز على اخلاصه والتزامه ويتمنى له كل التوفيق والنجاح في المستقبل".

ونشأ الإسباني سواريز (25 عاما) في أكاديمية سيلتا ولعب مع الفريق الثاني قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي وهو في سن 17 لكنه لم يخض أي مباراة رسمية مع النادي المنافس في الدوري الانجليزي
الممتاز.

وعاد إلى إسبانيا في 2013 للانضمام إلى الفريق الثاني في برشلونة وانتقل بعدها إلى اشبيلية وفياريال على سبيل الاعارة قبل أن يدخل الفريق الأول لبرشلونة في 2016 وخاض 16 مباراة إجمالا في دوري الدرجة الأولى الإسباني مع العملاق القطالوني في موسمين.

ولم يلعب سواريز أساسيا بالدوري الموسم الماضي وانتقل على سبيل الإعارة إلى أرسنال في يناير كانون الثاني لكن الإصابات طاردته في فترته الثانية في إنجلترا وأخفق في دخول التشكيلة الأساسية في النادي اللندني وخاض ست مباريات كبديل.
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