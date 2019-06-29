لماذا هددت تهاني الجبالي مرسي قبل اليمين الدستورية؟.. تعرف على التفاصيل

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، بعض الأسرار حول تأدية محمد مرسي اليمين الدستورية، وذلك مع حلول الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو.

وأشار الباز، خلال برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إلى أن مرسي أدى اليمين الدستورية ثلاث مرات، الأولى في ميدان التحرير، والثانية أمام المحكمة الدستورية العليا، والثالثة في جامعة القاهرة.

واستكمل أن أي رئيس دولة محترمة يؤدي اليمين الدستورية مرة واحدة، ولكن مرسي أداه 3 مرات، مشيرا إلى أن مرسي كان رافضا لأداء اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، ولكن بعد ضغوط وإصرار من المحكمة، رضخ لطلبهم بأداء اليمين، ولكنه طلب ألا يذاع على الهواء وأن يكون في جلسة سرية.

وواصل: "هنا لعبت المستشارة الجليلة تهاني الجبالي دورا كبيرا، وتدخلت وقالت للرئيس المعزول إن الأمور التي نحرص على مناقشتها هي القضايا المشينة، في إشارة إلى قضايا "الدعارة" ولكن ليس القسم، موضحًا أن تهاني الجبالي قالت للرئيس المعزول إن لم تؤد اليمين علانية، ومذاع على الهواء أمام الناس وأمام قضاة المحكمة الدستورية، فستخرج على الهواء أمام الناس وتؤكد أن رئاسته باطلة لأنه لم يرد اليمين أمام المحكمة.

وواصل أن المستشارة تهاني الجبالي أوصت إحدى صديقاتها أن تتابع حلف اليمين المقرر تأديته، وإن لم تتم إذاعته، تتصل بها فورا لتطلب إذعة أداء اليمين، ولكن في النهاية رضخ مرسي وتمت إذاعة أداء اليمين.