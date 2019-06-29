السبت 29 يونيو 2019 الموافق 26 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

رياضة

سيرينا لا تمانع مشاركة موراي في الزوجي المختلط في ويمبلدون

السبت 29/يونيو/2019 - 06:05 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
عززت سيرينا وليامز الحديث عن شراكة كالحلم مع اندي موراي في منافسات زوجي المختلط في بطولة ويمبلدون بإعلان استعدادها للمشاركة في هذه المنافسات بالبطولة.

وعاد موراي للمنافسات الأسبوع الماضي بعد غياب دام خمسة شهور للإصابة بالفوز بلقب الزوجي في بطولة كوينز مع الإسباني فليسيانو لوبيز وسيخوض منافسات الزوجي في ويمبلدون مع الفرنسي بيير-أوج ايربير.

ويخطط موراي البالغ عمره 32 عاما، الحائز على لقبين في الفردي في ويمبلدون، أيضا لخوض منافسات الزوجي المختلط حيث يواصل تعافيه من جراحة في أعلى الفخذ خضع لها في فبراير شباط الماضي لكنه لا يشارك في منافسات الفردي.

ورفضت آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا في فردي السيدات مشاركة موراي في الزوجي لكن الأمريكية البالغ عمرها 37 عاما، الساعية لمعادلة الرقم القياسي في الفوز بالبطولات الكبرى 24 مرة خلال منافسات ويمبلدون، تركت الباب مفتوحا لاحتمالية مشاركة موراي.

وقالت سيرينا، التي قلصت مشاركتها هذا العام إلى خمس بطولات فقط بسبب مشكلة في الركبة، للصحفيين في ردها على سؤال بشأن مشاركة موراي في الزوجي المختلط "لا أمانع في المشاركة. أشعر بأني على ما يرام الان لذلك مستعدة بالتأكيد".

وقالت سيرينا إن الأمر يتوقف على لياقتها البدنية وأوضحت "أعني أنه ينبغي علينا الانتظار لمعرفة ما سيحدث سنرى وضع ركبتي. في النهاية ألعب بشكل جيد ولا أريد العودة للوراء".

وقال موراي إنه تحدث مع العديد من اللاعبات لكنه يتفهم أن منافسات الفردي تمثل أولوية لهن وفي سؤاله بشأن سيرينا قال "عندما أنوي خوض الزوجي المختلط سأكون بالطبع بحاجة لمشاركة لاعبة متاحة طوال البطولة وتسعى للفوز بالمباريات واللقب".

وأضاف مواري متبسما "أقدر أن اللاعبات يركزن على منافسات الفردي لكن بالطبع إنها (سيرينا) أفضل لاعبة على الإطلاق وستكون شريكة قوية لي".

ولم تشارك سيرينا، التي فازت بلقب الزوجي المختلط في ويمبلدون عام 1998 مع ماكس ميرني، في أي مباراة رسمية منذ خسارتها أمام الأمريكية صوفيا كينين في الدور الثالث لبطولة فرنسا المفتوحة.

وستبدأ المصنفة 11 الساعية للقبها الثامن في فردي ويمبلدون مشوار البطولة أمام الإيطالية المتأهلة من التصفيات جوليا جاتو مونتيكوني.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

قصة الكوب الذى اصطحبه بوتين فى عشاء قمة العشرين

منذ حوالي 15 ساعة

3 حالات لرفع عداد الكهرباء من المشترك.. تعرف عليها

منذ حوالي 7 ساعات

أجيرى يدافع عن أحمد ناجى بعد إصابة "جنش"

منذ يوم

طائرة تجسس تصوّر سيدات بغرف نومهن في بنها.. والأمن يضبط الفاعل

ads

الصور

image description

صور.. انتشار الخدمات المرورية بمحيط استاد الإسماعيلية

image description

مدبولي يتفقد مبنى "الوزراء" بالعلمين الجديدة.. وعقد أول اجتماع به قريبا

image description

قلق بين أهالي طالبات الثانوية بالهرم أثناء امتحانات اليوم

image description

ملخص فوز جنوب أفريقيا علي ناميبيا

image description

ملخص فوز المغرب على كوت ديفوار

ads

الأكثر قراءة

"التموين" تعلن عن آليات تطبيق منظومة الخبز الجديدة

طائرة تجسس تصوّر سيدات بغرف نومهن في بنها.. والأمن يضبط الفاعل

رسالتان من الفتاة المكسيكية لمحمد صلاح: "الكل يستحق فرصة ثانية"

أسعار الذهب اليوم السبت 29 يونيو 2019

ستوديو

وصلة رقص لـ إيمي سلطان مع تامر حبيب احتفالًا بعيد ميلاده.. فيديو

موجة حر غير مسبوقة تجتاح فرنسا وإسبانيا (فيديو)

أحمد عثمان: التعليم العنصر الأساسي لصناعة رواد الأعمال (فيديو)

بعضها يؤدي إلى الوفاة.. تعرف على مخاطر الألعاب الإلكترونية

ads

رياضة

مانشستر يونايتد يخطف وان بيساكا من كريستال بالاس

سيرينا لا تمانع مشاركة موراي في الزوجي المختلط في ويمبلدون

هولندا تبلغ قبل نهائي كأس العالم للسيدات بفوز 2-صفر على إيطاليا

اتحاد الجمباز يختتم مسابقات بطولة الجمهورية بحضور 3 آلاف متفرج (صور)

منوعات

اكتشاف وعي سري لمرضى الغيبوبة قد ينقذ حياتهم

سبب صادم وراء العقم عند الرجال

ماذا يحدث إذا انفجرت الشمس؟

محمد فودة يكتب: احتفالاً بعيد ميلادي.. اللهم لك الحمد على نعمة "المحبة"

إسلام سياسي

العراق يطلق سراح داعشية سورية وبلادها ترفض استقبالها

مقتل اثنين من عناصر داعش في الموصل

مختارنوح يكشف تفاصيل نجاح تجربته في مواجهة قنوات الإخوان الإرهابية

داعش يعلن مقتل وإصابة 25 من حركة "طالبان" في ننجرهار الأفغانية

مقالات الرأي
صفاء النجار
يونيو والممر بين الهزيمة والنصر «1»
ماجد حبته
قمة العشرين.. توترات وتسويات
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «6»
د.كريمة الحفناوى
تحية لنضال الشعب الفلسطينى البطل
المزيد
ads

الثقافة

"المتوسط" تطرح طبعة جديدة من "شجاعة طائر أبو الحناء" للإيطالي ماجاني

"أطفال اليوم هم رجال المستقبل".. ندوة بثقافة المنوفية

28 يوليو.. عرض فيلم "في انتظار العائد من الجبل" بدرب 1718

7 يوليو.. مناقشة كتاب "ضحكات هستيرية" بمركز الحرية للإبداع

صفحتنا ع الفيس بوك