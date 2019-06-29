سيرينا لا تمانع مشاركة موراي في الزوجي المختلط في ويمبلدون

عززت سيرينا وليامز الحديث عن شراكة كالحلم مع اندي موراي في منافسات زوجي المختلط في بطولة ويمبلدون بإعلان استعدادها للمشاركة في هذه المنافسات بالبطولة.



وعاد موراي للمنافسات الأسبوع الماضي بعد غياب دام خمسة شهور للإصابة بالفوز بلقب الزوجي في بطولة كوينز مع الإسباني فليسيانو لوبيز وسيخوض منافسات الزوجي في ويمبلدون مع الفرنسي بيير-أوج ايربير.



ويخطط موراي البالغ عمره 32 عاما، الحائز على لقبين في الفردي في ويمبلدون، أيضا لخوض منافسات الزوجي المختلط حيث يواصل تعافيه من جراحة في أعلى الفخذ خضع لها في فبراير شباط الماضي لكنه لا يشارك في منافسات الفردي.



ورفضت آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا في فردي السيدات مشاركة موراي في الزوجي لكن الأمريكية البالغ عمرها 37 عاما، الساعية لمعادلة الرقم القياسي في الفوز بالبطولات الكبرى 24 مرة خلال منافسات ويمبلدون، تركت الباب مفتوحا لاحتمالية مشاركة موراي.



وقالت سيرينا، التي قلصت مشاركتها هذا العام إلى خمس بطولات فقط بسبب مشكلة في الركبة، للصحفيين في ردها على سؤال بشأن مشاركة موراي في الزوجي المختلط "لا أمانع في المشاركة. أشعر بأني على ما يرام الان لذلك مستعدة بالتأكيد".



وقالت سيرينا إن الأمر يتوقف على لياقتها البدنية وأوضحت "أعني أنه ينبغي علينا الانتظار لمعرفة ما سيحدث سنرى وضع ركبتي. في النهاية ألعب بشكل جيد ولا أريد العودة للوراء".



وقال موراي إنه تحدث مع العديد من اللاعبات لكنه يتفهم أن منافسات الفردي تمثل أولوية لهن وفي سؤاله بشأن سيرينا قال "عندما أنوي خوض الزوجي المختلط سأكون بالطبع بحاجة لمشاركة لاعبة متاحة طوال البطولة وتسعى للفوز بالمباريات واللقب".



وأضاف مواري متبسما "أقدر أن اللاعبات يركزن على منافسات الفردي لكن بالطبع إنها (سيرينا) أفضل لاعبة على الإطلاق وستكون شريكة قوية لي".



ولم تشارك سيرينا، التي فازت بلقب الزوجي المختلط في ويمبلدون عام 1998 مع ماكس ميرني، في أي مباراة رسمية منذ خسارتها أمام الأمريكية صوفيا كينين في الدور الثالث لبطولة فرنسا المفتوحة.



وستبدأ المصنفة 11 الساعية للقبها الثامن في فردي ويمبلدون مشوار البطولة أمام الإيطالية المتأهلة من التصفيات جوليا جاتو مونتيكوني.