انتظام امتحانات الثانوية العامة في شمال سيناء

انتظمت امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء اليوم السبت، لأداء امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية والرياضيات البحتة " التفاضل والتكامل " وعلم النفس والاجتماع وذلك فى مختلف لجان الامتحانات والبالغ عددها 11 لجنة على مستوى المحافظة.



وأكدت المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء أن عدد الطلاب المقيدين فى مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية يبلغ 1749 طالبًا وطالبة.. حضر منهم 1728 طالبًا وطالبة، بينما تغيب عن أداء الإمتحان 21 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الطلاب المقيدين فى مادة التفاضل والتكامل 398 طالبًا وطالبة.. حضر منهم 396 طالبًا وطالبة.. في حين تغيب طالبان عن آداء الإمتحان، وبلغ عدد الطلاب المقيدين فى مادة علم النفس والاجتماع 910 طلاب.. حضر منهم 900 طالب وطالبة، وتغيب عن أداء الإمتحان 10 طلاب.



وأشارت مرتجى إلى انتظام الامتحانات وأن الأمور مستقرة ولا يوجد ما يعكر صفو سير الامتحانات، مؤكدة أن غرفة العمليات الرئيسية المشكلة لمتابعة امتحانات الثانوية العامة لم تتلق أية إخطارات أو شكاوى من الطلاب وأولياء الأمور.