"البنطلون المقطع".. أخر صيحات الطلاب للغش بالامتحانات (صور)

ظهرت مؤخرا طريقة جديدة للغش في الإمتحانات، حيث ارتدى أحد طلاب شعبة علمي رياضة في مدرسة التوفيقية الثانوية بنين بمنطقة شبرا مصر التابعة لمحافظة القاهرة "البنطلون المقطع" في امتحان التفاضل والتكامل، وكتب بعض الأجزاء من المنهج على ركبتيه، وعندما يقترب المراقب منه يقوم بتغطية الكتابة.



وانطلقت امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 20182019، يوم السبت 8 يونيو، حيث أدى الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.



ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات يوم الأربعاء 3 يوليو 2019، بمادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية)، لشعبة علمي رياضيات.



وتعقد الامتحانات لـ 669،749 طالبة وطالبة منهم 264،653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية و118،071 طالبة وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268،938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية (علوم).