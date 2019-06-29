أولياء الأمور بالإسكندرية: "التفاضل والتكامل" مادة مجموع

قال بعض أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، أثناء انتظار أبنائهم أمام لجان الامتحانات بالإسكندرية، عقب أداء طلاب القسم العلمي مادة "التفاضل والتكامل"، إن مادة التفاضل والتكامل من المواد السهلة والسلسة، وأنها مادة المجموع؛ لأن معظم الطلاب يحصلون على الدرجات النهائية، وأنها تعتمد على الفهم، وأسهل من الاستاتيكا الديناميكا مقارنتا بهما في الامتحانات السابقة.



وفي محافظة الإسكندرية حوالي 48 ألف طالب، يؤدون امتحاناتهم أمام 140 لجنة امتحانية بجميع الشعب الأدبية وشعبة العلوم وشعبة الرياضيات.



وكان قد أعلن مصطفى العجمي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن تعليم الإسكندرية استعد لامتحانات الثانوية العامة 2019 التي بدأت السبت، الموافق 8 من يونيو، من خلال 9 غرف عمليات منها غرفة مركزية بالمديرية، و8 غرف بالإدارات التعليمية والتنسيق مع الأمن العام ومديرية الأمن والصحة والتموين وأمن مديرية التربية والتعليم لمتابعة خطوط سير الامتحان من ناحية والتنسيق من ناحية أخرى مع اللجنة الثلاثية، وشرح التعليمات وذلك لتوفير بيئة آمنة للطلاب في الامتحانات.