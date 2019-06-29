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عالم

حكم بالسجن مدى الحياة على نازي دهس سيدة في أمريكا

السبت 29/يونيو/2019 - 08:16 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أصدر قاض اتحادي في الولايات المتحدة حكما بالسجن مدى الحياة على رجل وصف نفسه بأنه من النازيين الجدد بعد إدانته بقتل هيذر هاير إثر قيامه بدهس حشد من المتظاهرين المناوئين لليمين بسيارته في تشارلوتسفيل بولاية فرجينيا الأمريكية، وذلك بعد مسيرة نظمها المؤيدون لتفوق البيض آنذاك.

وقال القاضي في حيثيات حكمه إنه يعتبر أن منح المدان فرصة للإفراج عنه "تشكل خطرا كبيرا".

وصدر الحكم بحق جيمس فيلدز (22 عاما)، وهو من بلدة ماومي في ولاية أوهايو الأمريكية، بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الحصول على إطلاق سراح مشروط.

وسعى فيلدز لتخفيف الحكم واعتذر بعد أن عرضت المحكمة تسجيلا مصورا له وهو يندفع بسيارته نحو حشد بعد مسيرة "وحدوا اليمين" في 12 أغسطس 2017 وهو ما أسفر أيضا عن إصابة 30 شخصا.

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