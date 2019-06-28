كيف تختار غرفة نوم كلاسيكية؟

تعتبر غرف النوم الكلاسيكية الاختيار الأمثل لعروس 2019 التى تبحث عن الهدوء، بأشكال مختلفة من الزينة والحفر بالنحاس، واختيار الألوان الداكنة التى تبتعد عن الصخب والزخم التى تعبر عن هذا النمط من الأثاث.



غرف النوم الكلاسيكية تحتوى على سرير وخزانة وطاولتين، وطاولة تسريحة بمرآة، ويمكن إضافة كرسى لها، ويمكن إضافة بعض اللوحات المرسومة على الحوائط الفارغة، وعن السرير فلا ينصح بإحتوائه على المرايا، ويمكن أن تزود زوايا السرير بأعمدة.



أما الخزانة الكلاسيكية فتحتوى على درفتين فى الوسط، ودرفة على كل جانب منها، ويجب أن يحتوى على نقوش وزخارف منها شكل التيجان الملكية، ولاتحتوى على أدراج، أما طاولة التسريحة فيجب أن تحتوى على برواز، كما لايفضل إستخدام الكورنيش حول السقف.