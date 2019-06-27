محافظ الفيوم يبحث آليات إطلاق المرحلة الثانية لمبادرة "نور حياة"

بحث محافظ الفيوم، آليات إطلاق المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية (نور حياة) التي تضم محافظات الفيوم والدقهلية والغربية، من خلال تنظيم قوافل طبية للكشف عن أمراض العيون والعلاج مجانًا، للأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجًا بمختلف أنحاء المحافظات المستهدفة بالمبادرة.



جاء ذلك خلال الإجتماع التنسيقي الذي عقده المحافظ اليوم الخميس، مع نائب مدير المشروعات بصندوق تحيا مصر شادي سالم، ومدير برنامج الدعم الاجتماعي بالصندوق أحمد خيري.



وأوضح المحافظ -في تصريح صحفي- أن المبادرة تقدم خدماتها من خلال التنسيق المتبادل بين مسئولي القافلة ومديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، لتسجيل الحالات المرضية المستحقة للخدمة الطبية الكترونيًا بعد بحث حالتها، ثم العرض على اللجان الطبية المختصة المشاركة بالمبادرة.



وقال "سيتم التنسيق أيضا مع مديرية الشباب والرياضة لتوفير أماكن مناسبة بمراكز الشباب لعمل القوافل الطبية الخاصة بالمبادرة بهدف تأدية الخدمة بمكان الحالة قدر الإمكان.. كما سيتم التنسيق مع مديرية الصحة ومرفق الإسعاف للقيام بدورهما في أعمال القافلة، إلى جانب التنسيق مع عدد من الجهات ذات الصلة حتى تحقق المبادرة أهدافها المرجوة لتقديم خدماتها لأكبر عدد من الحالات".



وأشار إلى أن المحافظة ترحب بكل المبادرات الجادة التى تعمل في المجالين الخدمي والتنموي وتعود بالفائدة على مواطني الفيوم.



بدورهما، أشار ممثلا صندوق تحيا مصر إلى أن القوافل الطبية بالمبادرة الرئاسية "نور حياة" تجوب مختلف قرى محافظات مصر من خلال مراحل متتابعة، لتقديم خدماتها لمرضى العيون الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي ومشاركة الجمعيات الأهلية لتحديد الحالات المرضية المستحقة وتسجيها إلكترونيًا قبل العرض على اللجان الطبية بالقوافل، إلى جانب إجراء تحليل سكر، كما توفر المبادرة نظارات طبية مع تحويل الحالات التى تحتاج لإجراء عمليات ومتابعتها حتى تتماثل للشفاء.



كما أبدى ممثلا الصندوق استعدادهم لبحث ودراسة بعض احتياجات القطاع الصحي بالفيوم، والعمل على توفير حضانات للأطفال وأجهزة الغسيل الكلوى بالمستشفى العام، بعد توفير الأماكن من قبل مديرية الصحة وتجهيزها بالشكل الملائم ومعاينتها من قبل اللجان التابعة لصندوق تحيا مصر.