رئيس الأكاديمية العربية للعلوم يستقبل سفير النرويج بالقاهرة

زار السفير ستن روسنس، سفير النرويج بالقاهرة، اليوم الخميس، مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الرئيسي بأبي قير في الإسكندرية، وكان في استقبال السفير والوفد المرافق له، الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية.



ورحب رئيس الأكاديمية، بالسفير النرويجي، حيث عبر عن سعادته بهذه الزيارة لمقر الأكاديمية، وقدم الدكتور"عبدالغفار" خلال الزيارة نبذة عن الأكاديمية، أطلع من خلالها السفير على الكليات التى تضمنها واتفاقيات التعاون العلمية والبحثية بين الأكاديمية وأكبر الجامعات فى العالم، بالإضافة إلى برامج التبادل الطلابي.



وبدوره وجه سفير النرويج ستن روسنس، الشكر للدكتور إسماعيل عبدالغفار، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وقال إنه يقدر الجهود التى تبذلها الأكاديمية فى تأهيل طلابها علميا وعمليا، وأشاد بما رآه في الأكاديمية من منشآت كبيرة متقدمة، كما أكد أن الأكاديمية من الصروح العلمية المتميزة.



وفي نهاية الجولة، زار السفير النرويجي القبة السماوية وشاهد من خلالها فيلما تسجيليا عن الأكاديمية ومراحل إنشاء مركز القبة السماوية ومجمع المحاكيات المتكامل، وقدم الدكتور إسماعيل عبدالغفّار هدية تذكارية للسفير تقديرا لزيارته.