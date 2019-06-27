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رياضة

مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري "يتراجع" عن استبعاد وردة

الخميس 27/يونيو/2019 - 11:36 ص
جريدة الدستور
وكالات
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كشف مصدر مطلع بمجلس إدارة اتحاد الكرة المصري في تصريحات صحفية صباح اليوم الخميس، أنه تم سحب الخطاب المرسل للاتحاد الأفريقي باستبعاد عمرو وردة من معسكر المنتخب المصري، الذي يخوض حاليا منافسات كأس أفريقيا.

وفي وقت سابق، نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري على فيسبوك أن "هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري المشرف العام على المنتخب الوطني قرر استبعاد وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق".

وارتبط اسم وردة، ولاعبين آخرين، بأزمة انفجرت قبل أيام تتلخص في إرسال بعض اللاعبين لعدد من الرسائل إلى فتاة مصرية، على تطبيق "إنستجرام".

وأثارت الواقعة ضجة كبرى لاسيما مع إعلان الفتاة، التي تقول إنها تعمل كعارضة، تلقيها تهديدات من وردة، وهو ما نفاه مدير المنتخب إيهاب لهيطة ل"سكاي نيوز عربية" مؤكدا أن الفتاة لم تقدم أي دليل على مزاعمها.

وتلى ذلك اتهامات من العديد من الفتيات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليأتي رد اللاعب مؤكدا أن جميع الصور ومقاطع الفيديو التي انتشرت لها "مفبركة".

وعقب قرار الاستبعاد خرج وردة سريعا بفيديو يعتذر فيه عما حدث، فيما شهدت مباراة منتخب مصر والكونغو الديمقراطية مساء الأربعاء لقطات أخرى مرتبطة بالواقعة.

فقد أثار تضامن قائد المنتخب المصري أحمد المحمدي مع وردة الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان المحمدي، عقب تسجيله هدف مصر الأول بشباك الكونغو الديمقراطية، قد توجه إلى مدرجات الجماهير وأشار بيديه الاثنين وكل يد تحمل رقم 2 ليصبح الشكل النهائي يشير إلى رقم 22، في تلميح لدعم عمرو وردة الذي كان يرتدي القميص رقم 22 في قائمة "الفراعنة".

من جهته كتب نجم المنتخب المصري محمد صلاح بالإنجليزية عبر حسابه على تويتر "يحب التعامل مع النساء بأقصى احترام".

وأضاف نجم نادي ليفربول: "لكنني أؤمن أيضا بأن العديد ممن يرتكبون الأخطاء قادرون على التحسن نحو الأفضل ولا يجب أن يتم إرسالهم مباشرة الى المقصلة..".

وتابع "علينا أن نؤمن بالفرص الثانية... أن نقود ونعلّم. النبذ ليس الحل".

وعقب نهاية المباراة نشر موقع "فيلجول" المصري أن وردة لم يغادر معسكر منتخب مصر في القاهرة بناءً على طلب من زملائه ورغم صدور قرار استبعاده، الأربعاء.

وكشف الموقع أن لاعبي منتخب مصر طلبوا الاجتماع بالجهاز الفني ورئيس الاتحاد أبو ريدة، اليوم الخميس، للمطالبة بإعادة النظر في قرار استبعاد وردة من قائمة المنتخب في كأس أمم أفريقيا 2019.

واعتبر "فيلجول" أن ذلك يأتي "نتيجة لشعور اللاعبين بأن وردة تعرض للظلم" وأنه "يستحق الحصول على فرصة ثانية" بالإضافة إلى "خوفهم على مستقبله المهني حال استبعاده وخروجه من المعسكر".

وتستضيف مصر نهائيات كأس أفريقيا حتى 19 يوليو المقبل، وقد نجحت بالفعل في التأهل إلى دور الـ16 بعد انتصارين متتاليين.

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