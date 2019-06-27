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رياضة

ترتيب مجموعة مصر فى كأس أمم إفريقيا بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية

الخميس 27/يونيو/2019 - 01:21 ص
ترتيب مجموعة مصر
ترتيب مجموعة مصر فى كأس أمم إفريقيا بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية
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فاز منتخب مصر على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

يتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم إلى جواره أوغندا والكونغو الديمقراطية وزيمبابوي.

فيما تعادل منتخب أوغندا مع زيمبابوي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار نفس الجولة، اليوم.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى ويضمن التأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية رسميًا.

ترتيب المجموعة الأولى بعد فوز مصر على الكونغو الديمقراطية اليوم
1- مصر في المركز الأول برصيد 6 نقاط بعد الفوز في مباراتين سجل خلالهما 3 أهداف ولم يستقبل أي هدف.

2- أوغندا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعد الفوز في مباراة والتعادل في أخرى، وسجلت 3 أهداف واستقبلت هدفين.

3- زيمبابوي في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بعد التعادل في مباراة والهزيمة في أخرى، وسجلت هدفًا واستقبلت هدفين.

4- الكونغو الديمقراطية في المركز الرابع بدون نقاط بعد الهزيمة في مباراتين، استقبلت خلالهما 4 أهداف ولم تسجل أي هدف.

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