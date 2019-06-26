ترامب يعتزم التواصل مع كيم جونج أون دون أن يلتقيه شخصيًا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه يعتزم التواصل مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، من دون أن يلتقيه شخصيًا بالضرورة.



وقال "ترامب" في حديقة البيت الأبيض قبل أن يتوجه إلى قمة مجموعة العشرين في اليابان: "يمكن أن أتحدث إليه بشكل مختلف".



والتقى الرجلان مرتين، في يونيو 2018 في سنغافورة ثم في فبراير الفائت في هانوي، علمًا بأنهما يواصلان تبادل الرسائل.

