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محافظات

طلاب الثانوية العامة بأسيوط: امتحان الكيمياء جاء مخيبًا للآمال

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 12:44 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
أسيوط - محمد أبو شادي :
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حالة من الحزن سيطرت على عدد من طلاب الثانوية العامة بأسيوط (القسم العلمي) بعد أداء إمتحان مادة الكيمياء واصفين إياها بأنها جاءت مخيبة للآمال.

وأوضح الطلاب أن الامتحان كان به بعض الأسئلة المعقدة وتحتاج إلى التفكير مما يستغرق وقتا أطول في الإجابة.

كانت مديرية التربية والتعليم بأسيوط، استعدت لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، بتجهيز اللجان واستراحات رؤساء اللجان والمراقبين، لتوفير سبل الراحة والأمان لهم خلال فترة الامتحانات، إذ جرى توزيع وفرش مشتملات الاستراحات المنوط بها استضافة المنتدبين، والتأكيد على المشرفين بالتواجد خلال الـ24 ساعة بالاستراحات لحل أي مشكلة قد تطرأ وتلبية احتياجاتهم.

وأكد صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط على انتظام العمل بجميع لجان المحافظة والبالغ عددها 79 لجنة من بينهم لجان المتفوقين والمكفوفين والسجن وان اللجان تستقبل 27804 طالب وطالبة لاداء امتحان الثانوية العامة.

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