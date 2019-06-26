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اقتصاد

سيغير خريطة الاستكشافات فى مصر.. حقل بترولى جديد بالصحراء الغربية

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 12:25 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سيد ابراهيم
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كشفت مصادر مسئولة بالهيئة العامة للبترول، أن وزارة البترول ستنتهى خلال أغسطس القادم، من تقييم حقل بترولي ضخم بمنطقة أبو سنان بالصحراء الغربية، من المتوقع أن يكون الحقل الأكبر بالمنطقة، بناءً على الدراسات والمؤشرات الأولية التي تؤكد وجود تركيبات جيولوجية واعدة بالمنطقة.

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ"الدستور"، أن هذا الكشف سيغير خريطة الاستكشافات البترولية في مصر، مشيرًا إلى أن أعمال الحفر تتم حاليًا في البئر الاستكشافية من قبل الشركة العامة للبترول - وهي شركة مملوكة للدولة 100%- وذلك يدل على أن قطاع البترول المصري به كوادر وكفاءات عالية قادرة على الدخول في المنافسة العالمية للبحث والاستكشاف.

وأشارت المصادر، إلى أن منطقة الصحراء الغربية ما زالت  بكرًا وبها الكثير من المفاجآت، كما نجحت شركة ثروة للبترول في تحقيق كشفين بتروليين جديدتين بمنطقة أبوسنان بالصحراء الغربية، في 2018 بنفس المنطقة.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، قد أكدت في يناير الماضي، أن إجمالي إنتاج منطقة الصحراء الغربية حاليًا يُمثل حوالي 60% من إنتاج مصر من الزيت الخام، وأن الاكتشافات التي تحققت مؤخرًا بها تؤكد أن هذه المنطقة لا زالت لم تبح بعد بكل أسرارها، ويحفز ذلك الشركات الأجنبية على تكثيف أنشطتها للبحث والاستكشاف بالطبقات العميقة بالأحواض الترسيبية التي تتمتع باحتمالات هيدروكربونية واعدة.

وكانت وزارة البترول قد أعلنت في فبراير الماضي، نتائج مزايدة الصحراء الغربية للبحث والاستكشتف والتي فازت بها شركات عالمية، التى تضم نحو 11 منطقة استكشافية، وتشمل شمال غرب الأمل، شمال بنى سويف، وجنوب أبوسنان، وغرب الفيوم، وجنوب برج العرب، وجنوب شرق سيوة، وجنوب أبوسلطان.

وتعد الصحراء الغربية من المناطق الواعدة وبها شواهد بترولية جيدة، وفقًا للدراسات والأنشطة البحثية والاستكشافية التى تمت بالمنطقة، سواء للزيت الخام أو الغاز الطبيعى، خاصة من الطبقات العميقة وباستخدام تكنولوجيات حديثة، التى أسفرت نتائجها مؤخرًا عن تحقيق اكتشافات جديدة بالمنطقة.

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