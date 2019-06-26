القلق يسيطر على أهالي طالبات الثانوية العامة بالهرم أثناء امتحانات اليوم

سيطرت حالة من القلق بين أهالي طالبات الصف الثالث الثانوي خلال أداء امتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، والكيمياء لشعبة علمي علوم للثانوية العامة، أمام مدارس الهرم.



وبدأت طلاب وطالبات الثانوية العامة بالهرم أداء امتحان مادة الجغرافيا للقسم الأدبي، والكيمياء للقسم العلمي شعبة العلوم، في التاسعة صباحًا، ضمن امتحانات الشهادة الثانوية العامة.



ويؤدى 685 ألف طالب امتحانات الثانوية العامة خلال الفترة من 8 يونيو حتى 3 يوليو المقبل.



كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبة وطالبة (STEM) في 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طالب وطالبة، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالب وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالب حتى تاريخه.