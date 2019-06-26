مطروح تتابع نتائج القافلة الطبية بمدينة براني

تابعت محافظة مطروح نتائج اليوم الأول للقافلة الخدمية والطبية لجامعتي الإسكندرية ومطروح لخدمة أهالي مدينتي براني والنجيلة.



وقال الدكتور عبد المنعم فوزي رئيس قافلة الإسكندرية والأستاذ بكلية الطب بجامعة الإسكندرية، إنه تم توقيع الكشف الطبي خلال اليوم الأول للقافلة بمدينة براني على 26 حالة بقسم النساء والتوليد، 120 حالة بقسم الباطنة، 95 حالة بقسم الرمد، 84 حالة بقسم الجلدية، 132 حالة بقسم الأطفال، كما تم إجراء 12 عملية جراحية باليوم الأول للقافلة.



وأشار العميد ياسر عامر رئيس مدينة براني، إلى أنه تم مساعدة أكثر من 600 أسرة من المستحقين ماديًا، وتم توزيع الأطعمة واللحوم على أهالي المنطقة، حيث قامت القافلة بذبح عجل لأهالي المنطقة. مع الإشادة بالقافلة لاحتياج أهالي براني لمثل هذه القوافل لسد العجز الموجود بالمدينة في العديد من التخصصات الطبية.



وأوضح الدكتور بيومي غريب أستاذ الأمراض النفسية والعصبية بجامعة الإسكندرية، أن هناك إقبالا شديدا من أهالي براني وسيوة والسلوم وسيدي حنيش، كما تم تحويل بعض الحالات الحرجة لمستشفى الشاطبي بالإسكندرية.



وأضاف الدكتور محمود مرسي أستاذ الرمد بكلية الطب جامعة الإسكندرية، أنه سيتم توزيع 200 نظارة مجانًا للمرضى بعد توقيع الكشف الطبي عليهم، كما يتم إجراء عمليات جراحية لأكثر من عشر حالات يوميًا.



وأوضحت الدكتورة حميدة أبو شليب الأستاذ بكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية أنه تم تمويل الصيدلية الخاصة بالقافلة بأدوية تشمل جميع التخصصات برعاية نقابة الصيادلة بالإسكندرية، مجموعة شركات "فاركو للأدوية"، شركة "إيبكو"، مستشفيات "بدراوي التخصصي"، حيث يتم توزيع الأدوية مجانًا على جميع الحالات المرضية.



وأشاد أهالي مدينة سيدي براني بالقافلة والخدمات المتميزة التي تم تقديمها لهم منذ توقيع الكشف الطبي وعمل التحاليل الطبية اللازمة حتى تقديم الأدوية الخاصة بكل حالة مجانًا.