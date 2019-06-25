الأسواق تتباين وعيون المستثمرين على قمة العشرين

افتتحت أسواق الأسهم العالمية تداولات الأسبوع، أمس على تباين، وسط تعلق آمال المستثمرين لانعقاد قمة العشرين والتي ستشهد اجتماعا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج نهاية الأسبوع لخفض حدة التوترات التجارية.



وارتفعت الأسهم الأمريكية، وزاد مؤشر داو جونز الصناعي 8.48 نقاط، بما يعادل 0.03% إلى 26727.61 نقطة، وصعد ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.96 نقطة أو 0.03% إلى 2951.42 نقطة، وصعد ناسداك 8.87 نقاط أو 0.11% إلى 8040.58 نقطة.



وتراجعت الأسهم الأوروبية بفعل تحذير بشأن الأرباح من شركة دايملر الألمانية المنتجة لسيارات مرسيدس بنز، وانخفضت أسهم دايملر3 % بعدما خفضت توقعاتها لأرباح عام 2019، ورفعت المخصصات الخاصة بمسائل متعلقة بمركبات الديزل بمئات الملايين من اليورو.



وارتفع مؤشر نيكي وسط تداولات حذرة، وزاد المؤشر نيكي 0.1% ليغلق عند 21285.99 نقطة.