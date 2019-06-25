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رياضة

الأهلي يواصل تدريباته.. ورمضان صبحي يشارك في المران الجماعي

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 07:44 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء، تحت قيادة المدير الفني مارتن لاسارتي، استعدادا لاستئناف بطولتي الدوري وكأس مصر بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

ويخوض الأهلي فترة إعداد في القاهرة قبل السفر إلى إسبانيا مطلع الشهر المقبل؛ لإقامة معسكر تدريبي يشتمل على بعض التجارب الودية.

وشارك رمضان صبحي في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بعد تعافيه من الإصابة الخفيفة التي تعرض لها في الركبة، حيث انتظم رمضان في المران البدني وتدريبات الكرة، فيما كان قد اكتفى أمس بأداء جلسة في "الجيم".

وانتظم لاعبا الفريق وليد أزارو وجونيور اجايي، في مران الفريق اليوم، بعد عودتهما إلى القاهرة، حيث شارك اللاعبان في جزء من المران البدني، ثم استكملا تدريباتهما في "الجيم".

وخضع الثلاثي صلاح محسن وناصر ماهر ومؤمن زكريا لاعبو الفريق لقياسات بدنية اليوم، بعد غيابهم عن مران الفريق أمس لظروف خاصة وحصولهم على إذن من الجهاز الفني.

واشتمل مران الأهلي أمس على القياسات البدنية فقط، واستعان مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق بأجهزة جديدة في المران؛ للوقوف على الحالة البدنية لجميع اللاعبين في مستهل فترة الإعداد الأولى التي يخوضها الأهلي في القاهرة قبل السفر إلى إسبانيا خلال شهر يوليو المقبل للدخول في معسكر تدريبي.

وعقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق جلسة مع حسام عاشور قائد الفريق، على هامش مران اليوم، ويسعى لاسارتي لنقل التعليمات بشكل فردي وجماعي من خلال جلساته مع اللاعبين.

من ناحية أخرى، اطمأن خالد محمود طيبب الفريق على حارس المرمى على لطفي الذي اشتكى من آلام في اليد خلال مشاركته في مران الحراس الذي أقيم مساء اليوم، وتلقى لطفي العلاج وشارك في المران بشكل طبيعي بعد الاطمئنان على حالته.

وخاض حراس مرمى الفريق تدريباتهم تحت إشراف المدرب طارق سليمان، فيما خاض الفريق تدريبات بدنية، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة قبل نهاية المران.

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