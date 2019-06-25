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تقارير ومتابعات

10 أرقام مهمة عن الموازنة العامة للعام المالي الجديد

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 02:54 م
جريدة الدستور
سمر عبدالله
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أقر مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020، ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل نهائى، وتعد هذه الموازنة هي الأكبر في تاريخ مصر، حيث تأتي بإجمالي 1.6 تريليون جنيه.


- تبلغ إجمالى المصروفات 301 مليار و615 مليون و116 ألف جنيه.
- بلغ المقدر لشراء السلع والخدمات نحو 74 مليار جنيه.
- بلغ المخصص للفوائد 569 مليار جنيه.
- جاء المخصص لشراء الأصول غير الاستثمارية "الاستثمارات" نحو 211 مليار و245 مليون جنيه.
- وصل المخصص لحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية نحو 28 مليار و811 مليون.
- بلغ المخصص لسداد القروض المحلية والأجنبية نحو 375 مليار و566 مليون جنيه.
- بلغت إجمالى إيرادات الضرائب 856 مليار و616 مليون جنيه.
- تقدر المنح بـ 3 مليار و405 مليون جنيه، وتقدر الإيرادات الأخرى بـ274 مليار جنيه.
- بلغت تقديرات "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" نحو 327 مليارًا و699 مليون جنيه "5.3% من الناتج المحلي الإجمالي".
- شملت خطة التنمية زيادة فى الناتج المحلى الإجمالى، مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 6 تريليونات و267 مليار و400 مليون جنيه، بمعدل نمو حقيقى يبلغ 6%.

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