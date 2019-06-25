المترو: مضاعفة الغرامة المالية للباعة الجائلين إلى 100 جنيه

قال أحمد عبدالهادى، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن شركة مترو الأنفاق بالتعاون مع شرطة النقل والمواصلات تسعى للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين داخل الخطين الأول والثاني للمترو، وذلك من خلال تطبيق غرامات مالية 100 جنيه، بدلا من 50 جنيها.



وأوضح، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تطبيق الغرامة المالية على الباعة الجائلين في حال الإمساك بهم داخل عربات قطارات المترو سيكون فوريًا، إلى جانب ذلك سيتم تحرير محضر بالواقعة للبائع حتى يتم إثبات تواجده داخل المترو والقيام بشيء مخالف لقوانين المترو.



وأضاف: "المتحدث الرسمي باسم الشركة"، إن ضبط عملية تجول الباعة الجائلين داخل المترو تتم بالتعاون مع شرطة النقل والمواصلات، وذلك للقضاء بصورة نهائية على تلك الظاهرة غير الحضارية، والتي تتسبب فى ظهور المرفق بصورة غير لائقة.