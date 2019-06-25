التنظيم والادارة: لن يعين احد داخل الجهاز الاداري دون مسابقة

أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن التعيين بالجهاز الإداري للدولة لن يتم إلا من خلال مسابقات ترسي قواعد العدالة والكفاءة.

وأوضح الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال فعاليات مؤتمر "الإصلاح الإداري في مصر" الذي نظمته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، أن وزارة التخطيط أصدرت مؤخرا، قرار تقويم الأداء رقم 63 لسنة 2019 لمتابعة أداء العاملين بالجهاز الإدارى لضمان تقديم الخدمات بأفضل شكل ممكن.



وأضاف أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قام بتنفيذ خطته التدريبية في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتدريب التي تتضمن خمس محاور هي (برامج بداية-برامج المسار الوظيفي-برامج القيادة الوسطى-برامج الإدارة العليا- برامج بداية جديدة)، مشيرا إلى أن نظام التدريب على أساس التفرغ الكامل للإلتحاق بأي من البرامج التدريبية المدرجة ضمن الخطة وتعتبر الفترة التي يقضيها الموظف في التدريب فترة عمل يستحق عنها كامل أجره وفقًا للمادة رقم 15 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.



وأشار الشيخ إلى أن وزارة التخطيط أصدرت عدة قرارات في إطار تنفيذ قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 دعما للإصلاح الإداري، ومنها قرار رقم 125 لسنة 2018 بشأن نظام التعاقد الوظيفي، والقرار رقم 714 لسنة 2019 بشأن تعديل المادة 189 الخاصة بإعادة التعيين والمعروفة إعلاميا بالتسويات، وقرار رقم 63 لسنة 2019 بشأن الدليل الإرشادى لنظام تقويم الأداء، وقرار رقم 35 لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف، الذي صدر بعد 41 عاما من القرار السابق، وقرار رقم 1167 لسنة 2019 بشأن موازنة البرامج والأداء.