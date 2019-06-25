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مصر

التنمية المحلية: مصر قادرة على نقل التجارب الناجحة إلى أفريقيا

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 01:35 م
جريدة الدستور
أحمد أبوالمحاسن
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أكدت وزارة التنمية المحلية، قدرتها على نقل الخبرات اللازمة لمدن ودول إفريقيا، من خلال التجارب الناجحة التي نفذتها الحكومة المصرية في كافة القطاعات.

وأضافت الوزارة، أن الأشقاء الأفارقة لديهم الرغبة الحقيقية في نقل التجربة المصرية الإصلاحية في كافة القطاعات، لخدمة شعوب القارة الإفريقية، لافتة إلى أن مكتب منظمة المدن والحكومات الإفريقية الذي تم إفتتاحه بالقاهرة الأسبوع الماضي، يعد نقطة جديدة في طبيعة العلاقات المصرية الإفريقية.

وأوضحت أن المكتب سيتولى دورا هاما خلال الفترة المقبلة، والتي تتمثل في نقل التجارب المصرية إلى دول شمال إفريقيا لبدء تجربتها للاستفادة منها، والتي يأتي على رأسها تجربة مصر في إنشاء كيانات اقتصادية كبيرة وصغيرة في المحافظات والتي كانت لها بالغ الأثر في الحد من الهجرة الداخلية.

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