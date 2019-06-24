طائرة كويتية تتعرض لحادث في فرنسا

قالت شركة الخطوط الجوية الكويتية، اليوم، إن طائرتها المتجهة إلى نيس الفرنسية تعرضت لحادث ارتطام في جناحها الأيسر بعد هبوطها في المطار الفرنسي، وأكدت أن الجميع نزل بسلام ودون أي إصابات.



وأوضحت الشركة، في بيان، أن الرحلة رقم 182 المتجهة إلى نيس تعرضت طائرتها وهي من طراز بوينغ في تمام الساعة 5 و20 ديقة مساء، بتوقيت (نيس) لارتطام طرف الجناح الأيسر ببوابة الجسر الأوسط الممتد من مبنى المطار إلى الساحة.



وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فقد حصل هذا الارتطام أثناء توجيه الطائرة من أرض المطار من قبل الموجه الأرضي وبخطأ من توجيهه.



وأوضحت أنه تم إنزال جميع الركاب وطاقم الطائرة اعتياديا من البوابة الأمامية للطائرة بسلام دون أية إصابات.