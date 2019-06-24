​ الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «4»

رغم إصرارى على إنه طالما اتحطت معايير، وكلنا وافقنا عليها، يبقى خلاص قضى الأمر، لكن هـ أناقش معاك كل العيوب اللى سمعتها عن معايير الكاف لـ اختيار نادى القرن.

أول حاجة، بـ يقولوا إن معايير الكاف إدت نقاط لـ الفرق على مشاركتها أو وصولها لـ أدوار متقدمة، خلت فيه فرصة إن فريق أقل تتويجًا يعدى فريق أكثر تتويجًا، يعنى بـ اختصار، ما اعتمدش على الألقاب بس كـ معيار.

المفروض نشوف مين كسب ألقاب أكتر، ويبقى هو بطل القرن، والزمالك كسب 9 ألقاب، والأهلى كسب 7 ألقاب، يبقى الزمالك بطل القرن، ولا إنتو عندكو 7 أكبر من 9، وبقى 7 أكبر من 9 دا إيفيه عظيم، لـ الدلالة على إن الاتحاد الإفريقى اتحاد ظالم ومفترى، وبـ يظبط الأمور لـ الأهلى.

بـ يضربوا مثل بـ الأوليمبياد، اللى فيها الدهبية تسبق 100 فضية، على اعتبار إن غاية اللعبة أساسًا هو البطولة، لى هنا حاجات كتير عايز أقولها:

أولًا، مين اللى قال إن الكاف هو اللى اخترع نظام النقاط؟ كل التصنيفات اللى أعرفها لـ أندية أو منتخبات قائمة على النقاط مش الألقاب، الكاف أساسًا واخد نظام النقط من أوروبا، وفـ أوروبا النظام هناك تقعد ساعة عشان تفهمه، نقاط لـ كل حاجة، فيه يقول لك مكسب الماتش هنا بـ نص نقطة، وربع نقطة كمان، وكل خطوة بـ تخطيها ليها نقاط.

علشان كدا، فى أى تصنيف تلاقى النقاط 674 ونص، 572 وربع، مش 40 نقطة و30 نقطة زى عندنا

ثانيًا، يا سيدى، هـ أقول إن كلامك صحيح وإن الألقاب بس هى المعيار، أى ألقاب بقى؟ وهل كل لقب له وزنه ولا كل الألقاب زى بعض؟ بـ معنى إحنا بـ نختار نادى القرن فى إفريقيا، كويس، نبدأ بـ الألقاب المحلية، اللى هى أساسًا مؤهلة لـ إفريقيا، اللى بـ ينظمها الاتحاد المصرى، اللى هو جزء من الاتحاد الإفريقى، نحسبها ولا ما نحسبهاش؟

لو قلت نحسبها كلام تمام، ساعتها طبعا، الأهلى هـ يبقى نادى القرن من غير كلام أساسًا.

لو قلت ما نحسبهاش برضه تمام، أصل أى معيار ممكن يتقال عليه عادل أو ظالم.

تعالى بقى

نحسب الأفرو آسيوى ولا ما نحسبوش؟

لو قلت نحسبه، تمام، لو قلت ما نحسبوش تمام برضه.

نحسب السوبر ولا لأ؟

ولا نحسب كل الألقاب، بس كل لقب بـ نقاط، الله! نقط يبقى رجعنا لـ نظام النقاط آه نجمع بين النقاط والألقاب، يعنى نحسب الألقاب بس كل لقب بـ نقاط، تمام، من الأول: نحسب المحلى ولا لأ؟ نحسب الآفرو آسيوى ولا لأ؟ نحسب السوبر ولا لأ؟ كل دى أسئلة مطروحة.

حط منهج واحد وامشى عليه، ما تقول ليش مش هـ أحسب المحلى، بس هـ أحسب الأفرو آسيوى لـ إن رفض المحلى نتيجة إن الكاف مش هو اللى بـ ينظمه طب ما الأفرو آسيوى مش الكاف هو اللى بـ ينظمه، ما تبقاش عايز تفرق بين أبطال الدورى وأبطال الكاس، فى نفس ذات النفس شايف إن الأفرو آسيوى لقب وأبطال الكاس لقب زيهم زى بعض، ارسى لك على حل وتعالى نتكلم على أساسه.

بـ المناسبة، اعتبار الألقاب المحلية دا مش من عندى، دا الفيفا نفسها، لما ادت ريال مدريد نادى القرن.

قالت إنه نتيجة حصوله على كذا وكذا، منهم 27 دورى إسبانى، فـ اللى أنا شايفه إن اللى بـ يقيف هنا هو حضرتك.

بـ تقيف بـ أثر رجعى، وتانى بـ أقول لك حط لى معيار ثابت وتعالى ناقشنى بيه، علمًا بـ إن كل المعايير هى وجهات نظر فى النهاية، ولو أنا وإنت كنا اللجنة اللى بـ تحط المعايير، هـ تواجهنا أسئلة زى دى كتير، وأى إجابة هـ تطلع مننا تمام، المهم نلتزم بيها.

الخلاصة فيما يخص الألقاب، طبعًا ألقاب الأهلى أكتر، بس بـ نحسب إيه وبـ كام، هو دا الاختلاف، لسه عندى كلام فى النقطة دى.

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