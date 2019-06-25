10 خدمات جديدة تقدمها ماكينات صرف التموين.. تعرف عليها

تعاقدت وزارة التموين والتجارة مع شركة "ضامن" لتقديم خدمات جديدة على ماكينات صرف دعم التموين، وذلك لمساعدة المواطن الذي يصرف هذا الدعم، ويتعامل مع ماكينات التموين.



وقال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، إن الوزارة تعاقدت مع شركة ضامن التابعة لشركة "سمارت" إحدى الشركات المسؤولة عن ماكينات صرف مقررات التموين وسلع فارق نقاط الخبز لإضافة خدمات جديدة لماكينات الصرف، منها سداد فاتورة الكهرباء والمياه وفاتورة التليفون والغاز، بالإضافة إلى خدمات أخرى.



وأضاف "مدكور"، أنه من المقرر إتاحة خدمة ضامن على كل ماكينات الصرف التابعة لشركة سمارت، والمنتشرة بمختلف المحافظات، والمتاحة بمختلف منافذ بقالي التموين والمجمعات الاستهلاكية وأفرع جمعيتي، بهدف خدمة المواطنين، ضمن توجه الدولة للتحول الرقمي.



وأشار مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى هناك أن ما يقرُب من 90 ألف ماكينة صرف مقررات تموينية وسلع فارق نقاط الخبز بمختلف أنحاء الجمهورية، بينما لا تتعدى عدد ماكينات البنوك 20 ألف ماكينة تقريبًا.



وتعرض "الدستور"، عبر السطور التالية، أهم الخدمات التي تقدمها ماكينات صرف التموين، وتتمثل في الأتي:



1- شحن كروت كهرباء.

2- دفع فواتير كهرباء.

3- شحن رصيد على الطاير.

4- شحن كروت المحمول.

5- دفع فواتير الغاز.

6- دفع تبرعات.

7- دفع فواتير المياه.

8- -دفع فواتير المحمول.

9- دفع فواتير الإنترنت المنزلي.

10- دفع فاتورة التليفون الأرضي.