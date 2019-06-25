الثلاثاء 25 يونيو 2019 الموافق 22 شوال 1440
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
adsads

لايف ستايل

10 خدمات جديدة تقدمها ماكينات صرف التموين.. تعرف عليها

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 05:29 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مرام سعيد
طباعة
تعاقدت وزارة التموين والتجارة مع شركة "ضامن" لتقديم خدمات جديدة على ماكينات صرف دعم التموين، وذلك لمساعدة المواطن الذي يصرف هذا الدعم، ويتعامل مع ماكينات التموين.

وقال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، إن الوزارة تعاقدت مع شركة ضامن التابعة لشركة "سمارت" إحدى الشركات المسؤولة عن ماكينات صرف مقررات التموين وسلع فارق نقاط الخبز لإضافة خدمات جديدة لماكينات الصرف، منها سداد فاتورة الكهرباء والمياه وفاتورة التليفون والغاز، بالإضافة إلى خدمات أخرى.

وأضاف "مدكور"، أنه من المقرر إتاحة خدمة ضامن على كل ماكينات الصرف التابعة لشركة سمارت، والمنتشرة بمختلف المحافظات، والمتاحة بمختلف منافذ بقالي التموين والمجمعات الاستهلاكية وأفرع جمعيتي، بهدف خدمة المواطنين، ضمن توجه الدولة للتحول الرقمي.

وأشار مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى هناك أن ما يقرُب من 90 ألف ماكينة صرف مقررات تموينية وسلع فارق نقاط الخبز بمختلف أنحاء الجمهورية، بينما لا تتعدى عدد ماكينات البنوك 20 ألف ماكينة تقريبًا.

وتعرض "الدستور"، عبر السطور التالية، أهم الخدمات التي تقدمها ماكينات صرف التموين، وتتمثل في الأتي:

1- شحن كروت كهرباء.
2- دفع فواتير كهرباء.
3- شحن رصيد على الطاير.
4- شحن كروت المحمول.
5- دفع فواتير الغاز.
6- دفع تبرعات.
7- دفع فواتير المياه.
8- -دفع فواتير المحمول.
9- دفع فواتير الإنترنت المنزلي.
10- دفع فاتورة التليفون الأرضي.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

"الفنانة التقيلة".. رواد السوشيال ميديا يلقنون ميريام فارس درسًا قاسيًا رغم اعتذارها

منذ حوالي 10 ساعة

خاص.. جريشة مرشح لإدارة أصعب مباريات الجولة الثانية في الكان

منذ حوالي 19 ساعة

"ألاعيب شيطانية".. إسرائيل تقترح خطة سلام جديدة بديلة لـ"صفقة القرن"

منذ يوم

سعر "الدولار" اليوم الإثنين 24 يونيو 2019

ads

الصور

image description

ماجد المصرى وخالد سرحان ورياض الخولى فى العرض الخاص لـ"قهوة بورصة مصر"

image description

البابا تواضروس ونجوم الفن والسياسة على حفل العائلة المقدسة بالمنارة

image description

صور طريفة لجمهور جنوب إفريقيا

image description

صور ترصد كواليس مران المنتخب استعدادًا للكونغو

image description

وزير التعليم يعلن تفاصيل نتيجة الصف الأول الثانوي

ads

نجم الساعة

ميريل ستريب تطفئ شمعتها السبعين اليوم (صور)

أهم الأخبار

إيران ترفض الحوار مع أمريكا بعد فرض عقوبات جديدة عليها

العراق.. مقتل 14 عنصرًا من داعش فى عملية أمنية بكركوك

أسماء الفائزين بجائزة التفوق فرعي الفنون والآداب

"القوى العاملة" تعلن توافر 50 فرصة عمل بالدقي

رياضة

كوتينيو لا يستبعد الرحيل عن برشلونة

نجم منتخب تونس يشيد بجماهير الزمالك

نوريتش سيتي يتعاقد مع المهاجم السويسري درميتش

أمم إفريقيا 2019: أنجولا تباغت تونس ومالى تستعرض أمام موريتانيا

منوعات

تجربة لقاح ثوري للسرطان على الكلاب

اختبار صاروخ "أنجارا" الفضائي الروسي يدخل مرحلته الختامية

"فيسبوك" يشكِّل مجلس رقابة للتصدي لخطابات الكراهية

انتشار أكل لحوم الكلاب في الأردن يثير سخطا على مواقع التواصل

مقالات الرأي
محمد العسيري
رسايل شاب لا أعرفه فى كأس الأمم
لا أزعم أننى رجل رياضى.. طول عمرى بحلم.. أحلم بأن أكون رياضيًا.. لكن الأمر لا يزيد عن كونه حلمًا.. مثل عشرات الملايين فى بلادى.. أحب الكرة ونجومها.. وبالطبع كانت لنا صولات وجولات أيام الطفولة مع ...
لواء-حمدى-البطران
القذافى.. الوهم والأسطورة
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «4»
القس-رفعت-فكرى
البتر التناسلى للإناث.. عملیة جزارة لا طهارة
المزيد

الصحة

احذر.. أعراض تنذر بحساسية الطفل من المكسرات

للوقاية من السرطان.. 6 فوائد مذهلة للفلفل الحلو

احذر.. تغير لون الأظافر ينذر بسرطان الجلد

6 أدلة على أضرار السيجارة الإلكترونية

ads

صفحتنا ع الفيس بوك