مدرب كوت ديفوار: الفوز على جنوب إفريقيا في غاية الأهمية

أكد إبراهيما كامارا المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، على أهمية الفوز الذي حققه منتخب بلاده اليوم أمام جنوب إفريقيا في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (مصر 2019).



وحقق كوت ديفوار الفوز على منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد سجله جوناثان كوجيا في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الاثنين على ملعب السلام بالجولة الأولى للمجموعة الرابعة بالبطولة؛ ليتقاسم المنتخب الإيفواري صدارة المجموعة مع المغرب، ولكل منهما ثلاث نقاط.



وقال كمارا - خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة - "كان بإمكاننا استغلال بعض الفرص في المباراة، ولكن بعض الأمور لم تسير كما كنا نريد، هدفنا كان إحراز هدف في مرمى جنوب إفريقيا، إنهم منتخب سريع جدا، وأظن أننا سوف نشهد اختلافا وتحسنا في الأداء في المباريات القادمة".. مضيفا "أن شباب منتخب كوت ديفوار يحتاجون إلى من يقودهم داخل الملعب، وننتظر الكثير من اللاعبين أصحاب الخبرات، ونتمنى أن يكونوا في كامل لياقتهم طوال البطولة".



وأوضح المدير الفني لكوت ديفوار قائلا "لدينا 23 لاعبا ويمكن أن يبدأ أحدهم المباريات أو يتأخر نزوله في اللقاءات، لقد حصلنا على النتيجة التي نريدها، ولم نوفر مجهودنا لمواجهة منتخب المغرب.. نلعب للفوز في كل المباريات، وعندما تحين مباراة المغرب سوف نخوضها بكل قوة"