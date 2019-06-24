مدرب مارتينيك: قدمنا صورة مغايرة لبلادنا رغم السقوط أمام المكسيك

أكد المدير الفني لمنتخب مارتينيك الأول لكرة القدم، ماريو بوكالي، أن فريقه قدم صورة لبلاده مغايرة عن المعتاد رغم سقوطه 2 / 3 أمس الأحد (فجر اليوم الاثنين بتوقيت جرينيتش) أمام المكسيك في بطولة الكأس الذهبية.



وقال بوكالي: "في فريقي لا يوجد عدد كبير من المحترفين، فقط لدينا ستة محترفين، كان علينا أن نعمل بقلوبنا من أجل إظهار صورة مغايرة لبلادنا".



وأشار بوكالي إلى أن فريقه يحتاج إلى تجهيز أفضل من أجل المستقبل، حيث أنه يرى أنه لا يستطيع المنافسة على هذا المستوى الكبير تحت وطأة ظروفه الحالية.



واختتم قائلا: "علينا أن نعمل على النواحي التكتيكية، لدينا فريق يتمتع بقدرات كبيرة، ارتكبنا أخطاء خلال فترة الإعداد، لم نخض مباريات ودية مع فرق على مستوى عال، استعداداتنا بدأت قبل اسبوع واحد من انطلاق الكأس الذهبية، وهذا خطأ كبير للغاية، لا يمكننا خوض بطولة على هذا المستوى تحت وطأة هذه الظروف".