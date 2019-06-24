4 قطاعات تقود بورصة قطر للهبوط عند الإغلاق

واصلت مؤشرات بورصة قطر، تراجعاتها الواضحة لدى إغلاق معاملات اليوم الاثنين، بدعم من تراجع مؤشرات عدد من القطاعات الرئيسية بالسوق، حيث انخفض بنسبة 0.44% خاسرا نحو 46.09 نقطة، ليغلق عند مستوى 10505.34 نقطة.



جرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 44.2 مليون سهم بقيمة 220.8 مليون ريال قطرى عبر 5119 صفقة، وارتفع 23 سهما، وانخفض 23 سهما، واستقر سهم.



وتراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.10%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.70%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.04%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.91%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.37%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.03%.