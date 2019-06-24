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عالم

الصدر: قرار حكومة عبد المهدي من خارج الحدود

الإثنين 24/يونيو/2019 - 01:41 م
زعيم التيار الصدري
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
وكالات
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اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أن قرار الحكومة العراقية برئاسة عادل عبد المهدي ليس عراقيا، إنما من خارج الحدود، مؤكدًا عجز هذه الحكومة عن تحسين الخدمات للمواطنين.

وكتب على "تويتر": "أضع بين أيدي الشعب عدة نقاط مهمة؛ ليكون على اطلاع كامل بما يحدث خلف الكواليس السياسية البرلمانية والحكومية، والذين يصرون على التقسيمات الطائفية والعرقية والحزبية وتجذير دولة عميقة قديمة وجديدة".

وأضاف: "نأيت بنفسي عن التشكيلات الوزارية وحرصت على أن نكون من التكنوقراط المستقل ولم يساندنا إلا قليل، وأعلن من هنا وعلى الرغم من أن هذا سيؤدي لضعف سياسي لفسطاط الإصلاح من جهة وتكالب بعض الفاسدين على المناصب من جهة أخرى، إلا أنني مصمم على النأي بنفسي عن المناصب والوظائف التي ستكون وفق معايير خاطئة".

وتابع: "الحكومة غير قادرة على تحسين الخدمات مطلقًا، والسياسيون لا يزالون مصرين على نفع أنفسهم من خلال التصويتات البرلمانية لصالحهم أو لصالح (رفحاء)".

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