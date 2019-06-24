بدء الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة عبدالعال

افتتح الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب منذ قليل، وذلك لاستكمال مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2019 - 2020، وكذلك التصويت بشكل نهائي على مشروع قانون العلاوات.



ووافق المجلس على إحالة تقرير الجنة الاقتراحات والشكاوي بخصوص اقتراح تقدم به النائب سمير رشاد بشان تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشان تنظيم السجون إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.



كما وافق المجلس خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، على إحالة المجلس 29 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوي وبما بها من توصيات بشأن اقتراحات برغبة تقدم بها العديد من النواب إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.