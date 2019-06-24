الدورى الدنماركى يطبق نظام «فار» بداية من 2020

أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم اليوم الإثنين أن الدوري الدنماركي سيبدأ تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد (فار) بداية من موسم 2020 / 2021 .



وأوضح الاتحاد، في بيان له ، سيكون هذا لفائدة المشجعين واللاعبين أيضًا وليس لفائدة الحكام فقط.



وبهذا، سيكون الدوري الدنماركي أول من يطبق نظام (فار) في بطولات الدوري المحلية بالدول الإسكندنافية.



وكانت هذه التقنيةقد طبقت في الدوري الألماني (بوندسليجا) بداية من موسم 2017/ 2018 كما طبقت في كأس العالم 2018 بروسيا، ولكن يظل الجدل دائرا بشأن كيفية وتوقيت اللجوء إليها.