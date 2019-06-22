القاهرة : الأحد 23 يونيو 2019
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السبت 22/يونيو/2019 - 11:12 م

سعيد علي يكشف سبب تراجع مستوى محمد النني مع المنتخب

سعيد علي يكشف سبب
محمود عرفات
dostor.org/2682522

كشف الناقد الرياضي سعيد علي، رئيس تحرير موقع الكابتن، سبب ظهور اللاعب محمد النني بمستوى سيئ في معظم المباريات التي يخوضها مع منتخب مصر.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن أزمة محمد النني أنه لاعب غير طموح، وتوقفت طموحاته عند نادي أرسنال الإنجليزي، والذي قد يعتبره بعض المصريين أن الوصول له إعجاز كروي، منوها إلى أن محمد النني وصل إلى أرسنال بعد تألق كبير مع بازل السويسري، ولكن الأزمة الأخرى أن نادي أرسنال ليس لديه مشروع بالأساس.

وتابع أن النني ليس لديه مدير أعمال ناجح، وهو ما أثر عليه كثيرا خلال الفترة الماضية.

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