وصول رئيس الاتحاد الدولي لحضور افتتاح أمم إفريقيا 2019

حضر السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إلى القاهرة؛ لحضور افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر.



وتوجه إنفانتينو من مطار القاهرة، رفقة أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي، إلى فندق الإقامة وسط القاهرة، ونال استقبالًا رسميًا من ممثل الحكومة، وحضر رئيس "فيفا" لساعات في فندق إقامته وسط إجراءات أمنية مشددة، قبل التوجه لاستاد القاهرة لحضور حفل افتتاح البطولة، ومتابعة مباراة مصر وزيمبابوي التي تنطلق مساء اليوم الجمعة.



ومن المنتظر أن يعقد إنفانتينو جلسة مع أحمد أحمد، رئيس "كاف"، في فندق الإقامة، للاتفاق حول عمل اللجنة الإشرافية التي تترأسها السنغالية فاطمة سامورا، أمين عام "فيفا"، بداية من أغسطس المقبل.