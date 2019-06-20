الخميس 20/يونيو/2019 - 10:35 م
تعرف على معلق مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019
dostor.org/2679608
يستعد منتخب مصر لملاقاة منتخب زيمبابوي، في إطار افتتاح بطولة كأس أممإفريقيا 2019، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.
يستعد منتخب مصر لملاقاة منتخب زيمبابوي، في إطار افتتاح بطولة كأس أممإفريقيا 2019، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.
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