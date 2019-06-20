تعرف على معلق مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019

بالصور.. إقبال نيجري على جامعة المنيا بمتلقى التعليم العالي

شهد جناح جامعة المنيا المُشارك بمعرض ملتقى التعليم العالي للجامعات المصرية بدولة نيجيريا "أبوجا، كادونا، كانو" في الفترة من 20-26 يونيو الجاري؛ إقبالًا كبيرًا من النيجيريين، والذي يستهدف تقديم الدعم ...