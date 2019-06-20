الجزائر تفوز على تونس ولبنان على البحرين بالبطولة العربية لناشئي السلة

تواصلت فعاليات البطولة العربية لناشئي السلة،اليوم الخميس، التي تقام بالقاهرة خلال الفترة من 18 حتى 25 يونيو الحالي.



وفاز منتخب لبنان على المنتخب البحريني بنتيجة 81 - 36، محققا فوزه الثاني بعد تغلبه على الجزائر، وهزيمته أمام منتخب مصر، في حين تلقى منتخب البحرين هزيمته الثالثة بالبطولة.



كما تمكن المنتخب الجزائري من الفوز على نظيره التونسي بعد مباراة متكافئة بنتيجة 64-59، وبذلك حقق المنتخب الجزائري فوزه الأول بالبطولة بعدما تلقى هزيمتين أمام كل من لبنان والسعودية، بينما تلقى المنتخب التونسي هزيمته الأولى بعد فوزه على كل من السعودية والبحرين.



وتقام البطولة بمشاركة ست منتخبات تلتقى في دوري من دور واحد على أن تصعد 4 منتخبات، للدور قبل النهائي حيث يلتقى الأول مع الرابع، والثاني مع الثالث.