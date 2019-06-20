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رياضة
الخميس 20/يونيو/2019 - 03:34 م

فيراري يلتقي مع مشرفي فورمولا 1 قبل سباق جائزة فرنسا الكبرى

فيراري يلتقي مع مشرفي
وكالات
dostor.org/2678935

سيجتمع مسئولو فريق فيراري مع مشرفي بطولة العالم لسباقات فورمولا1 للسيارات على هامش سباق جائزة فرنسا الكبرى غدًا الجمعة في إطار سعي الفريق الإيطالي لمراجعة عقوبة زمنية كلفت الألماني سيباستيان فيتل سائق الفريق لقب سباق كندا قبل أسبوعين.

وقال الاتحاد الدولي للسيارات، اليوم الخميس، إنه طلب من ممثلي فيراري مقابلة المشرفين على سباق جائزة كندا الكبرى عند الساعة 14:15 بالتوقيت المحلي (12:15 بتوقيت جرينتش) بعد جولة التجارب الحرة الأولى على حلبة لو كاستوليه.

وقال فيراري يوم الإثنين الماضي إنه طلب مراجعة قرار المشرفين الخاص بفرض عقوبة زمنية قدرها خمس ثوان على زمن فيتل في السباق الذي أقيم في مونتريال.

وظل فيتل متقدمًا من بداية السباق حتى نهايته.

وعبر لويس هاميلتون، سائق مرسيدس وبطل العالم خمس مرات، خط النهاية في المركز الثاني، لكنه فاز بالسباق بسبب هذه العقوبة.

ويتأخر فيتل، بطل العالم أربع مرات، بفارق 62 نقطة خلف هاميلتون في الترتيب العام.

وفاز مرسيدس في جميع السباقات السبعة حتى الآن هذا الموسم. مع إضافة سباقين فاز بهما الفريق نهاية موسم 2018 يكون مرسيدس فاز في آخر تسعة سباقات إجمالا.

ويتطلب الأمر أن يتقدم الفريق بأدلة جديدة ومهمة وذات صلة، لم تكن متاحة وقت صدور القرار ليحصل على حق مراجعة العقوبة.

ولم يكشف فيراري عن أي تفاصيل "نظرًا لما تنضوي عليه هذه المسألة من حساسية".

ويملك المشرفون السلطة التقديرية الوحيدة لتحديد ما إذا كان هناك أي عنصر جديد هام وذو صلة يرتبط بالمسألة ويمكن أن يغير قرارهم النهائي.

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