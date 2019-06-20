تردد قناة تايم سبورت "المجانية"

تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية غدًا الجمعة، والمقرر أن تقام في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.



ويمكن متابعة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية من خلال قناة تايم سبورت المجانية، والتي يمكن الحصول عليها على القناة الأرضية من خلال التردد الفضائي 11449 أفقي على النايل سات ومعدل ترميز 27500، أما التردد الأرضي UHF 32.



وإليكم خطوات الحصول على قناة تايم سبورت الأرضية



1- شراء أو عمل وصلة صغيرة (بنة اريل داخلية) وتركيبها خلف التلفاز أو الشاشة في المدخل المخصص للقنوات الأرضية.

2- الدخول على شاشة التلفاز واختيار TV.

3- اختيار قائمة والدخول على الإعدادات واختيار موالفة تلقائية أو موالفة يدوية.

4- بعد ذلك اختيار بدء البحث.

5- سوف يتم البحث حتى يكتمل 100%.

6- سوف تظهر القناه الأولى والثانية وتايم سبورتس المصرية.

7- نقوم بعمل SAVE AND EXIT لحفظ القنوات الخروج.

8- هكذا نكون قد انتهينا من تثبيت قناه TIME SPORTS الأرضية.

9- أو من خلال البحث عن الترددات UHF، أو التردد VHF.