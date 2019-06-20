ارتفاع بورصة البحرين بختام تعاملات اليوم

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.08% رابحًا 1.23 نقطة ليغلق عند مستوى 1454.97 نقطة، مدفوعًا بصعود قطاعي الصناعة والخدمات.



وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 12.3 مليون سهم، بقيمة قدرها 3.7 مليون دينار بحرينى.



وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة نمو 7.30% مدفوعًا بصعود سهم شركة ناس بنسبة 5.26%، بى.أم.أم.أى بنسبة 2.53%، عقارات السيف بنسبة 2.49%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 3.14% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.48%.



فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة انخفاض 2.96% بضغوط هبوط سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 0.63%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.38% بضغوط هبوط سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 5.41%.