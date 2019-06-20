5 محظورات يجب تجنبها فى افتتاح أمم إفريقيا 2019

ناشدت وزارة الداخلية الجماهير الحاضرة حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، ومباراة كرة القدم بين منتخبى "مصر - زيمبابوى"، غدا الجمعة، الالتزام بالتعليمات الأمنية، للخروج بهذ المناسبة التاريخية بشكل يعكس قيمة وحضارة مصر وشعبها.



وحددت الداخلية، فى بيان لها قبل قليل، المحظورات التى يجب على الجماهير الالتزام بها، وهى:

1 - عدم اصطحاب الآلات والممنوعات التى يمكن أن تحدث ضرراً عاماً بجسم الإنسان حتى لو كانت غير مصممة لهذا الغرض.



2 - عدم حمل جميع الأجسام والمواد مجهولة الهوية أو غير المبرر سبب لحملها، أو أية أغراض يصعب فتحها لتفتيشها يدوياً أو تصويرها باستخدام أجهزة التفتيش بالأشعة، من بينها الآتى (الأسلحة النارية بكافة أنواعها، حتى المرخص منها، أو التى يتمتع حاملها بالإعفاء من الترخيص- محدثات الصوت من الصواريخ والألعاب النارية – شماريخ – الآلات الحادة والمدببة – أجهزة التسخين ومصادر الاشتعال - مواد سريعة الاشتعال -عبوات الغاز المضغوطة - أقلام الليزر – الصفارات – الإسبراى – POWER BANK - علب الكبريت – العصى الخشبية للأعلام- الولاعات – شواحن التليفونات المحمولة – التليفون المحمول المغلق - زجاجات وعلب المياه الغازية المعدنية – الأسلاك الكهربائية بأنواعها، البطاريات الجافة – أجهزة الريموت كنترول – مفاتيح الكهرباء – شرائح لحام الأسلاك).



3 - يسمح فقط بدخول أكواب المياه البلاستيكية وعلب العصير الكرتون والأطعمة فى أطباق "فويل"، الهواتف المحمولة المفتوحة.



4 - عدم القيام بأى مظاهر شغب أو احتكاك، حيث تم تزويد المدرجات بكاميرات مراقبة لرصد مرتكبيها، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



5 - الالتزام بخطة دخول الجماهير إلى الملعب عبر عدة منافذ لسهولة دخول وخروج الجماهير من خلال نقاط فرز وتفتيش عبر تلك المنافذ وحتى الوصول للمدرجات، ووضع خطة مرورية لاستخدام التحويلات والمحاور المرورية البديلة بمنطقة الاستاد عند الضرورة.



وشددت الداخلية، على أنه سيتم تنفيذ أحكام القانون بكل حسم وحزم فى مواجهة أى إخلال بالأمن والنظام، وتنفيذ أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة، وما تضمنه من تجريم الدخول أو محاولة الدخول إلى مكان النشاط الرياضى دون حق، أو كان محرزاً أو حائزاً ألعاباً نارية أو مواد حارقة أو قابلة للاشتعال، أو الإتيان بأية أفعال تؤدى لأحداث شغب أو اعتداء على المنشآت.