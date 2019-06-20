مؤلف "ولاد رزق 2" يكشف عن موعد انتهاء التصوير

يواصل فريق عمل الفيلم السينمائي "ولاد رزق 2" تصوير أحداث الجزء الثاني من العمل، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال موسم عيد الأضحى المقبل.



ومن جانبه، قال مؤلف العمل صلاح الجهيني، إن المخرج طارق العريان أوشك على انتهاء تصوير أحداث الفيلم، مشيرًا إلى أنه يتبقى أسبوع واحد فقط على الانتهاء من التصوير بشكل كامل.



وأضاف أن الجزء الثاني من العمل يحمل العديد من المفاجآت وستكون أحداثه مختلفة تمامًا عن أحداث الجزء الأول الذي عرض في 2015.



ويشارك في بطولة الجزء الثاني من "ولاد رزق" كل من النجم أحمد عز، ونسرين أمين، وأحمد داود، وعمرو يوسف، وخالد الصاوى، وباسم سمرة، وكريم قاسم، وريم مصطفى، وآسر ياسين.