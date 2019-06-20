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الخميس 20/يونيو/2019 - 07:26 ص

سفارة مصر بأمريكا: لجنة بطاقات الرقم القومى للمصريين بواشنطن ونيويورك فى أغسطس

سفارة مصر بأمريكا:
أ ش أ
dostor.org/2678049

أعلنت سفارة مصر بواشنطن من خلال قسمها القنصلي أنه تقرر إيفاد لجنة من مصلحة الأحوال المدنية إلى كل من السفارة بواشنطن والقنصلية العامة بنيويورك لاتخاذ إجراءات إصدار بطاقات الرقم القومى المواطنين، خلال الفترة من 26 أغسطس وحتى 3 سبتمبر 2019.

وأضافت السفارة - في بيان نشرته على صفحتها على الفيسبوك - أنه سوف يتم الإعلان عن البرنامج الزمني لفترات تواجد اللجنة ومواعيد عملها في كل من البعثتين فور تحديدها لاحقًا.

كما نشرت موجزا بأحكام إصدار البطاقات بالخارج وفقًا للتعليمات الواردة من مصلحة الأحوال المدنية في مصر.

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