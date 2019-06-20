ألكسندر لابين يتحدث عن إمكانيات أحدث منظومة حرب إلكترونية روسية

أعلن قائد المنطقة العسكرية المركزية العقيد ألكسندر لابين أن أول منظومة من منظومة "بالانتين" للحرب الإلكترونية ستدخل خدمة المنطقة العسكرية المركزية في هذا العام.



وقال لابين في مقابلة مع "روسيسكايا غازيتا": "من المخطط في هذا العام تسليم المنطقة العسكرية المركزية منظومات الحرب الإلكترونية "بالانتين" الحديثة، وهذا سيزيد الإمكانيات القتالية لقوات الحرب الإلكترونية بشكل كبير".



بالإضافة إلى ذلك، تحدث القائد أيضا عن إمكانيات أحدث منظومة. لذلك، وفقًا له، المنظومة بالفعل اليوم قادرة على دمج أنظمة الحرب الإلكترونية المختلفة في شبكة عمل واحدة، مما يزيد بشكل كبير من كفاءة استخدامها.



المنظومة الروسية "بالانتين" قادرة على التشويش عند توجيه صواريخ العدو المحتملة على الهدف. المعدات فيه قادرة على قمع أي نشاط في الهواء، مما سيؤدي إلى إفشال الهجوم.



ولا توجد مشاكل في قمع أي نشاط في الهواء بالنسبة للمنظومة الروسية. في الوقت نفسه لا يوجد فرق بين المدفعية أو رادار الطائرات أو المحطات الإذاعية، أو إشارات التحكم من القنابل وصواريخ كروز بالنسبة لـ "بالانتين". ولن تتمكن الوحدات العسكرية للعدو من تلقي الأوامر، وستكون الطائرات والصواريخ "عمياء" بفضل التشويش عليها.