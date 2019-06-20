موعد إغلاق بوابات استاد القاهرة فى افتتاح أمم أفريقيا

كشف محمد فضل، مدير اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، عن الموعد النهائي لغلق ملعب استاد القاهرة يوم افتتاح منافسات البطولة التي تقام في مصر بين 21 يونيو، و19 يوليو.



وتقام مباراة منتخب مصر، ومنتخب زيمبابوي، يوم الجمعة المقبل، في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.



وقال محمد فضل، في تصريحات تلفزيونية مصرية، إنه تقرر أن يتم غلق أبواب استاد القاهرة أمام الجماهير في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، أي قبل انطلاق المباراة بـ4 ساعات، وفقًا للتعليمات الأمنية.



وناشد "فضل"، الجماهير المصرية الحاصلة على تذاكر المباراة، بضرورة أن يكون الحضور للملعب مبكرًا، مشيرًا إلى أن هناك تجربة جديدة فيما يخص دخول وخروج الجماهير.



وأشار "فضل" إلى أن حفل الافتتاح سوف ينطلق قبل ساعتين من بداية اللقاء، ومن ثم غلق أبواب الملعب لن يكون بعيدًا عن أجواء ما قبل المباراة.