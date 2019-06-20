عمر هاشم يرد على مهاجمى الشيخ الشعراوى فى ذكرى وفاته

رد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، على مهاجمى الشيخ الشعراوي في ذكرى وفاة إمام الدعاة الــ21، قائلا إن الشيخ الشعراوي كان له الفضل في إحداث صحوة دينية في عصره، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم "إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة لها من يجدد أمر دينها".



وأضاف عضو هيئة كبار العلماء في تصريحات صحفية له، أنه كانت تربطه علاقة قوية بإمام الدعاة، قائلا: "كانت علاقتي بالشيخ الشعراوي علاقة طيبة فكان يحبي حبًا جمًا وأنا أحببته حبًا جمًا، حتى لحظة وفاته، وقد حضرت تغسيله مع شيخ الأزهر ووزير الأوقاف، آنذاك وهو أحد العلماء العاملين والأئمة والأولياء، وقد نفع هذه الأمة وأحدثت أحاديثه صحوة دينية كبرى".



واستنكر "هاشم" الذين يهاجمون الشعراوي في الآونة الأخيرة، قائلًا: الذين يهاجمون العلماء في الأصل هم يهاجمون الإسلام، لأن الإسلام دعاته وحملته هم العلماء، والرسول صلوات الله وسلامه عليه قال "العلماء ورثة الأنبياء وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر".