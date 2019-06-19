حبس سائقي "توك توك" لحيازتهم مواد مخدرة بالنهضة

قررت نيابة السلام، حبس سائقي توك توك لحيازتهم مواد مخدرة بمنطقة النهضة.



وكشفت التحريات أن المتهمين هم كريم. ع، حسن م سائقي توك توك، واعترف المتهمين بترويجهم للمواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم مستقلين توك توك وعثر بحوزتهم على 20 كيس استروكس، 12 قطعة حشيش قبل ترويجهما بدائرة القسم.



كانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة السلام ثان عدة معلومات تفيد بقيام سائقي توك توك بترويج المواد المخدرة وبيعها على المواطنين وعثر بحوزتهم على 20 كيس استروكس، 12 قطعة حشيش قبل ترويجهم بدائرة القسم و3 هاتف محمول لتسهيل الاتصال بعملائهم، 1000 جنيه من متحصلات تجارتهم، وبسؤالهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات وترويجها بدائرة القسم، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.