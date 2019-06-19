انترناسيونالي يتعاقد مع بوليتانو جناح إيطاليا بشكل نهائي

قال نادي انترناسيونالي المنافس في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء، إنه ضم ماتيو بوليتانو جناح منتخب إيطاليا بشكل نهائي من ساسولو.



وانضم اللاعب البالغ من العمر 25 عاما الصيف الماضي إلى انترناسيونالي على سبيل الإعارة لعام واحد وترك بصمة سريعة وسجل خمسة أهداف في 36 مباراة بالدوري.



وقالت صحيفة جازيتا ديلو سبورت إن انترناسيونالي، الذي احتل المركز الثالث في الموسم المنصرم، سيدفع 20 مليون يورو (22.45 مليون دولار) لإكمال الصفقة.