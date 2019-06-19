القاهرة : الأربعاء 19 يونيو 2019
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الأربعاء 19/يونيو/2019 - 07:30 م

غداً.. انطلاق فعاليات مهرجان مناقشة مشروعات "إعلام الجامعة البريطانية"

غداً.. انطلاق فعاليات
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تنطلق فعاليات مهرجان مناقشة مشروعات تخرج كلية الإعلام بالجامعة البريطانية في مصر، غدًا الخميس، بحضور كوكبة من الفنانين والأكاديمين، والمهنيين، والنقاد السينمائيين للمشاركة في تقييم مشروعات طلبة السنة النهائية لقسمي الإذاعة والتليفزيون، والسينما.

ويضم الحضور كلاً من: الفنانة ليلى علوي، ودرية شرف الدين الناقدة السينمائية ووزيرة الإعلام السابقة، ودكتور غادة جبارة نائب، رئيس أكاديمية الفنون، والمخرج الشاب محمد حمدي أبوالعينين، ودكتور هبه السمري، عميد كلية إعلام جامعة القاهرة.

وتشرف دكتور نجلاء العمري أستاذة الإعلام بالجامعة البريطانية، والمديرة السابقة لمكتب "بي بي سي" في مصر وشمال إفريقيا على مشروعات تخرج قسم الإذاعة والتليفزيون بالإضافة إلى دكتورة عزة محي الدين، ودكتور ياسمين بكير.

وينضم للجنة التحكيم بالإضافة إلى العمري كل من الدكتور حمدي السيد أستاذ الإعلام، ودكتور هبه السميري عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة.

وتتميز مشروعات قسم الإذاعة والتليفزيون بمناقشة العديد من القضايا المجتمعية كالإدمان، والأطفال بلا مأوى، وكبار السن، وعمالة الأطفال لكن بمنظور جديد.

وتضم المشروعات 9 أفلام وثائقية وهم ( The Hooted Treasure، My Hands Can See You ، Forget Me Not، Playing with Poison، It Could be You ، ومجرد خط، وسر الخلطة، الرحالة، وانتكاسة).

فيما يرأس لجنة تحكيم مشروعات قسم السينما دكتور سمير سيف، رئيس قسم الدراسات السينمائية بالكلية، بالإضافة إلى شرف الدين وجبارة وأبوالعينين، ودكتور سمير فرج مدير التصوير السينمائي، ودكتور على شوقي، ودكتور فاطمة حمدى أستاذ التصوير بإعلام الجامعة البريطانية.

وتضم مشروعات تخرج قسم السينما 8 أفلام درامية، بالإضافة إلى فيلمى خيال علمي، هما (زين، فصلة، التجربة، بينح يانج، زنزانة 77، انتحاري، اشتياق، وصبانا).

وصرح الدكتور محمد شومان، عميد كلية الإعلام، بأن مشروعات تخرج هذا العام تم تنفيذها تحت إشراف أكاديميين ومهنيين متخصصين لضمان نجاح وجودة المشروعات، والتي ستفيد الطلاب بعد مرحلة التخرج للالتحاق بفرص عمل مميزة.

وأوضح شومان أن الكلية حددت جوائز تقديرية للمشروعات المميزة، وعلى أن يتم تنظيم حفل خاص لتكريم الطلاب الفائزين بالمشروعات الثلاثة الأولى في كل قسم.

ويذكر أن مشروعات تخرج قسم علاقات عامة وإعلان تم مناقشتها يوم الثلاثاء الماضي بمشاركة الفنان ماجد المصري والذي مثل حملة دعائية لمشروع تخرج "بكرة ليهم" من تنفيذ طلاب السنة الرابعة لتدعيم مستشفى أبوالريش للأطفال.

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