برايان هوك: أمريكا أثبتت تورط إيران في هجمات الناقلة

قال المبعوث الأمريكي لإيران برايان هوك في جلسة الكونجرس، اليوم، حول سياسة إيران في إدارة ترامب إن المخابرات الأمريكية اثبتت "بلا شك" أنها كانت وراء الهجوم على ناقلتين في خليج عمان.



ووفقًا لصحيفة آراب نيوز، قال هوك إن السفن الإيرانية العاملة في مضيق هرمز وحولها خلال يومي 12 و13 من يونيو الجاري، اقتربت منهما سفن تالبعة لإيران، وتم الإنفجار في 13 يونيو.



وأضاف هوك أن المخابرات أكدت أن مليشيا الحرس الثوري الإيراني، وأفرادها "قد أتموا الهجمات على ناقلتي النفط.