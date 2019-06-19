تيري‭ ‬يبقى في أستون فيلا حتى 2021

أعلن أستون فيلا الصاعد حديثا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن جون تيري مساعد مدرب الفريق مدد عقده ليستمر مع النادي حتى 2021.



وتم تعيين تيري، مدافع تشيلسي ومنتخب انجلترا السابق الذي لعب لموسم واحد في استون فيلا قبل اعتزاله في 2018، مساعدا للمدرب دين سميث في أكتوبر 2018 وساعد الفريق في الفوز على ديربي كاونتي في المباراة الفاصلة للصعود لدوري الأضواء الشهر الماضي.



وقال كريستيان بورسلو المدير التنفيذي للنادي في بيان: "يبدي مجلس إدارة أستون فيلا رضاه عن جهود جون تيري مع النادي في عامه الأول كمساعد للمدرب، نعبر عن تقديرنا لإخلاصه والتزامه وعمله على اكتساب مزيد من الخبرة تحت قيادة المدرب دين سميث".



ويستهل استون فيلا، الذي عاد إلى دوري الأضواء بعد أن هبط في 2016، الموسم الجديد بالتوجه لملاقاة توتنهام هوتسبير على ملعبه في العاشر من أغسطس.